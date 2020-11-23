Стали відомі імена чемпіонів титульних івентів минулих вихідних.

У найбільшому українському румі PokerMatch завершився третій вікенд престижної серії "Кубок України з онлайн-покеру".

На цю мить кількість входів у титульні івенти серії перевищила 50 000, а три гравці змогли зробити дубль і завоювати по два іменні трофеї!

Цього разу до mozok911 і shrekpoker91 приєдналася Міс PokerMatch 2020 Іванна "ivannessaa" Соя з Тернополя! Тендітна дівчина змогла обійти силу-силенну гравців і забрала перемогу в Кубкові Хмельницького з призовим фондом 1 000 000 гривень. За свої старання вона отримала 180 000 гривень!

Нагадаємо, що ivannessaa також стала чемпіонкою Малого Кубка Херсона, який завершився минулого четверга. Того разу вона поповнила банкрол на 19 113 гривень. Феноменальний результат, що й казати!

Варто відзначити також філігранну майстерність досвідченого гравця з ніком benderapapa. Він проявив неймовірну волю до перемоги й став першим у затяжному мільйоннику "Кубок Запоріжжя". Івент тривав понад 10 годин! За результатами епічного турніру benderapapa заробив 200 000 гривень!

Триває запекла боротьба і в двох "Турніроманіях" із призовим фондом 600 000 гривень. У цю хвилину лідерство в них і досі утримують гравці з ніками mystery_xx і alkash69.

А попереду спортсменів очікує завершальний тиждень Кубка України, в рамках якого пройде відразу два івенти з гарантією в 1 000 000 гривень – Кубок Кропивницького у суботу та Кубок Харкова у неділю. Також у неділю, 29 листопада, спеціальний турнір "Кубок Єдності" з гарантією 100 000 гривень і бай-іном всього лише 1 гривня збере за столами рекордну кількість спортсменів!

Усі результати вікенду й повний розклад турнірів тижня можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

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