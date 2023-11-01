Мировая серия покера на Багамах: кто из знаменитостей нацелен выиграть браслет WSOP

Мировая серия покера впервые отправится на Багамские Острова. Браслеты WSOP разыграют на территории сказочного отеля Atlantis Paradise Island с 3 по 14 декабря.

Организаторы WSOP вышли на новый уровень и решили провести в прямом смысле "Мировую серию в раю". Новый этап будет называться WSOP Paradise. В его рамках состоится 15 браслетных турниров с общим гарантированным призовым фондом 50 000 000 долларов.

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Праздник покера на Багамах планируют посетить немало звезд. О своем желании сыграть на WSOP официально заявил известный аргентинский футболист Серхио Агуэро. Также известно, что в хайроллерском турнире с бай-ином 25 000 долларов примет участие 4-кратный чемпион НБА в составе "Сан-Антонио Спёрс" Тони Паркер.

Тони Паркер за покерным столом / Фото pgt.com

Запланировала зимний визит на Багамские Острова и чемпионка по шахматам, мастер FIDE среди женщин Александра Ботез. У нее за плечами уже есть опыт участия в подобных соревнованиях: этим летом в Лас-Вегасе шахматистка попала в призы в Main Event WSOP.

Чтобы стимулировать и других игроков к участию в зимнем этапе Мировой серии покера, организаторы приглашают не только известных спортсменов, но и культовых покеристов. Сообщается, что на WSOP Paradise Даниэль Негреану поборется за свой 7-й браслет, а Бертран Гроспелье постарается выиграть 3-й титул.