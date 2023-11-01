Світова серія покеру на Багамах: хто зі знаменитостей націлений виграти браслет WSOP

Світова серія покеру вперше вирушить на Багамські Острови. Браслети WSOP розіграють на території казкового готелю Atlantis Paradise Island із 3 по 14 грудня.

Організатори WSOP вийшли на новий рівень та вирішили провести у прямому сенсі "Світову серію в раю". Новий етап має назву WSOP Paradise. У його межах відбудеться 15 браслетних турнірів із загальним гарантованим призовим фондом 50 000 000 доларів.

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Свято покеру на Багамах планують відвідати чимало зірок. Про своє бажання зіграти на WSOP офіційно заявив відомий аргентинський футболіст Серхіо Агуеро. Також відомо, що у хайролерському турнірі з бай-іном 25 000 доларів візьме участь 4-разовий чемпіон НБА у складі "Сан-Антоніо Сперс" Тоні Паркер.

Тоні Паркер за покерним столом / Фото pgt.com

Запланувала зимовий візит на Багами й чемпіонка з шахів, майстер FIDE серед жінок Александра Ботез. У неї за плечима вже є досвід участі у подібних змаганнях: влітку у Лас-Вегасі титулована шахістка потрапила у призи Main Event WSOP-2023.

Щоб стимулювати й інших гравців до участі у зимовому етапі Світової серії покеру, організатори запрошують не лише відомих спортсменів, а й культових покеристів. Відомо, що на WSOP Paradise боротиметься за свій 7-й браслет Даніель Негреану, а Бертран Гроспельє спробує виграти 3-й титул.

