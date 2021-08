Миллионы долларов и золотые браслеты: главные успехи украинских покеристов

Турнирный покер все еще остается достаточно молодым видом спорта в Украине, однако мы уже можем похвастаться серьезными успехами на международной арене. Вспоминаем самые выдающиеся достижения наших покеристов.

Главной вершиной покерного мира уже десятилетиями остается Мировая серия покера (WSOP), которая регулярно проходит в Лас-Вегасе. За победу в турнирах серии покеристы получают не только огромные призовые, но и золотые чемпионские браслеты. И сразу несколько украинцев имеют в своей коллекции подобные аксессуары.

Читайте также: Украинец опередил тысячи соперников и заработал более 100 000 долларов

Накануне Дня Независимости Украины вспоминаем достижения наших земляков. Какими победами могут похвастаться Алексей Ковальчук, Антон Макиевский, Евгений Качалов и другие известные покеристы – узнавайте в материале Poker 24.

Самые успешные покеристы

Алексей Ковальчук

Алексей Ковальчук – не только самый успешный из украинцев в истории Мировой серии, но и единственный мультичемпион среди "сине-желтых". В 2011 году он не имел равных в турнире с бай-ином 2 500 долларов No-Limit Hold'em 6-Handed, а победа принесла киевлянину самые солидные призовые в карьере – почти 690 000 долларов.



Алексей Ковальчук – чемпион WSOP-2011 / Фото WSOP

Через год Ковальчук доказал, что является еще и универсальным игроком. На WSOP-2012 украинец примерил еще один браслет уже по итогам турнира Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, также с бай-ином в 2 500 долларов. Свои инвестиции Алексей приумножил почти в 100 раз – более 228 000 долларов призовых.

Игорь Дубинский

В 2014 в Лас-Вегасе короновали еще одного украинца Игоря Дубинского. Житель Днепра покорил The Little One for One Drop с бай-ином 1 111 долларов. Награда для чемпиона – драгоценный браслет и более 637 000 долларов призовых.



Игорь Дубинский / Фото PokerNews

Евгений Качалов

Ну и куда же без самого узнаваемого украинского покериста – Евгения Качалова. В 2011 году он победил в турнире Seven Card Stud с бай-ином 1 500 и выиграл 123 000 долларов. В целом же Качалов является самым успешным украинским покеристом в истории, заработав за карьеру более 9 миллионов долларов.

Евгений Качалов / Фото PokerMatch

Кроме этого, еще трое украинцев – Ренат Богданов, Александр Щербак и Михаил Гутий – владельцы браслетов WSOP Europe.

Читайте также: Украинец остановился в нескольких шагах от браслета WSOP

Антон Макиевский

Есть чем похвастаться украинцам и на важнейшем турнире WSOP – Main Event, триумфатора которого традиционно называют чемпионом мира по покеру. Первым из "сине-желтых", кто вышел за финалку Main Event, стал Антон Макиевский в 2011 году.

На этот турнир он мог вообще не попасть. Из-за проблем с визой и дорогой в США украинец существенно опоздал на WSOP. Поэтому Антон успел зарегистрироваться только на Main Event, да и то в последний входной день. Впрочем, дела у Макиевского в турнире сразу пошли хорошо. Практически за каждый следующий день соревнований ему удавалось утроить свой стек.



Антон Макиевский / Фото WSOP

На седьмой игровой день, когда в турнире оставалось чуть более 20 покеристов из 6865 зарегистрированных, Антон Макиевский стал чип-лидером с более чем 20 миллионами фишек. Впоследствии украинец немного растерял свои фишки и на финальный стол попал с 8 среди 9 финалистов стеком (13 825 000).

Первым финалку покинул британец Сэм Холдем, а вот вторым (на восьмом месте) – Макиевский. Украинец поставил ол-ин из малого блайнда с K-Q и получил кол от 9-9 немца Пиуса Хайнца. Флоп K-J-J подарил Антону надежду, однако 9 на терне предпочла немца, а 7 на ривере уже ничего не изменила.

Антон Макиевский закончил WSOP Main Event на восьмом месте и получил 1 010 015 долларов призовых – самый крупный выигрыш в карьере. А вот победителем тогда стал тот же Пиус Хайнц, которому досталось почти 9 миллионов долларов.

Читайте также: Неймар преуспевает в новом виде спорта

Артем Металиди

Три года назад главный турнир WSOP собрал аж 7874 участников. Среди них было не мало и украинцев. Сразу 6 наших земляков попали в призовую зону, однако наибольшего успеха добился Артем Металиди, который стал участником финального стола. На шестой день соревнований украинец прописался среди чип-лидеров, благодаря тому, что его К-К устояли против А-К американца Арама Зобиана.



Артем Металиди / Фото WSOP

Стек Металиди на тот момент достиг более 30 миллионов фишек, но до финального стола украинец "донес" только половину. Несмотря на это, Артем начал финалку с вполне рабочим стеком в 26 больших блайндов и сразу организовал первый аут. Q-Q Металиди переехали К-К француза Антуана Лабата. На этом, правда, везение Артема иссякло. Вскоре он отдал значительную часть только что выигранных фишек чемпиону WSOP Main Event 2009 Джо Кади. А еще через несколько раздач вылетел из турнира. Украинец выставился с 5-5 против K-Q уже упомянутого Зобиана и даже поймал сет на флопе. Но ривером американцу доехал флэш.

Поэтому Артем Металиди, как и 7 лет до того Антон Макиевский, завершил Main Event на 8-м месте. Заработал он, правда, чуть больше земляка – 1 250 000 долларов.