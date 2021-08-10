109 долларов, которые пришлось заплатить за входной билет, львовянин приумножил в 100 раз! Соревнования собрали свыше 8 тысяч входов и растянулись на два дня. kj631 сумел показать свою лучшую игру и пробился в финалку, на которой постоянно держался среди чип-лидеров.

Читайте также: Более 10 000 000 гривен гарантии: в Одессе состоится живая покерная серия

Ключевая для украинца раздача случилась, когда за столом оставалось трое покеристов. Представительница Греции "sophia2018" с 9-6 попала во вторую пару на борде 9-Q-4 и поставила олл-ин. К ее несчастью Владимир показал A-Q, которые выстояли на следующих улицах.

После этого украинец остался в хедз-апе с бразильцем "_Miazakii_". Решающая дуэль длилась всего 6 минут. В последней раздаче kj631 с 4-4 выиграл коин-флип у K-Q бразильца и оформил чемпионский титул. За победу Владимир получил 109 388 долларов, _Miazakii_ досталось 79 тысяч.