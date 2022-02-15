До этого Борис Багатюк не выигрывал в одном турнире более 2 400 долларов. Глубокий проход в Sunday Million PKO позволил украинцу почти в 30 раз улучшить его топ-кэш.

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Багатюк с чип-лидерским стеком – 105 больших блайндов – вышел за финальный стол. Впрочем, несколько неудачных раздач и пассивная игра стоили украинцу первой ступеньки лидерборда. Инициативу захватил бельгиец "SolvaySBS69", который стал главным нокаутером финалки.

В конце концов, именно "SolvaySBS69" завоевал титул и получил 97 тысяч долларов призовых. Борис "ImNotYoBro" Багатюк не слишком расстроился второму месту, которое принесло украинцу 70 тысяч долларов. Бай-ин в 109 баксов раннер-ап приумножил в 642 раза.