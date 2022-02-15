До цього Борис Багатюк не вигравав в одному турнірі більше 2 400 доларів. Глибокий прохід у Sunday Million PKO дозволив українцю майже у 30 разів покращити його топ-кеш.

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Багатюк із чип-лідерським стеком – 105 великих блайндів – вийшов за фінальний стіл. Утім, кілька невдалих роздач і дещо пасивна гра коштували українцю першої сходинки лідерборду. Ініціативу, натомість, захопив бельгієць "SolvaySBS69", який став головним нокаутером фіналки.

Зрештою, саме "SolvaySBS69" виборов титул і отримав 97 тисяч доларів призових. Борис "ImNotYoBro" Багатюк не надто засмутився другому місцю, яке принесло українцеві 70 тисяч доларів. Бай-ін у 109 баксів раннер-ап примножив у 642 рази.