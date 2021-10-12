Международная политика и покер: Дэн Шорр представил книгу "Финальный стол"

Следователь и прокурор Дэн Шорр в свое время принимал участие в нескольких престижных турнирах по покеру. Этот жизненный опыт он изложил на страницах дебютного романа "Финальный стол".

Дэн Шорр не слишком известный в мире покера, но опыт у него есть. Он выигрывал приличную сумму призовых на турнире World Series of Poker Circuit и даже играл за одним столом с Филом Хельмутом.

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Мой дебют на Мировой серии покера случился 15 лет назад, – вспоминает Дэн Шорр. Я увидел как за соседним столом молодой игрок позвал Фила Хельмута на разговор. То, что произошло потом, привлекло внимание всех. Участники события прекратили игру и просто глазели на эту парочку.

Раньше я никогда не играл с известными игроками, а тут прямо передо мной стоял легендарный Фил Хельмут и ругал совсем юного парня. В этот момент я подумал, что когда-нибудь напишу об этом инциденте в своей книге, – признался Дэн Шорр.

Прокурор из Америки сдержал свое слово. Спустя 15 лет Дэн Шорр вспомнил об этой ситуации в книге "Финальный стол".

Сюжет "Финального стола"

В книге два главных героя – Кайлер Доусон и Мэгги Ростер. Их объединяет увлекательная история, где переплетаются международная политика и покер. Кайлер – профессиональный игрок, который остро нуждается в участии в спорном, но потенциально очень прибыльном международном турнире с призовым фондом 20 миллионов долларов. Но сыграть в нем, вероятно, не сможет из-за громкого расследования в стране об убийстве известной американской журналистки.

Он обращается к Мэгги – политической консультантки и его потенциальный успех во многом зависит именно от опыта и решений этой девушки. Кайлер обещает ей отдать часть выигранных денег в турнире. Роман Дэна Шорра "Финальный стол" имеет непредсказуемый сюжет, оригинальных персонажей и интересный анализ розыгрыша покерных комбинаций.

Дэнн Шорр – автор книги "Финальный стол" / Фото danschorrbooks.com

Положительные отзывы

Турнирные приключения Кайлера Доусона, описанные в книге, захватывают каждого, кто хоть раз играл в покер. Главный герой выигрывает сателлитный турнир, как трамплин к покерному успеху в размере 20 миллионов долларов. Чемпион главного события WSOP 2003 года Крис Манимейкер высказался на счет этой книги.

Если вам нравится покер, то нужно прочитать "Финальный стол". Этот непредсказуемый политический триллер раскрыт сквозь призму триумфа в покере с высокими ставками и неистовыми бэдбитами, – отметил Крис Манимейкер.

Также книга Дэна Шора стала финалистом в категории "Политический триллер" премии American Fiction Awards 2021 года.

Автор "Финального стола" сделал успешную карьеру прокурора и следователя, но ему всегда нравился покер. Когда Дэна Шорра спросили, какую покерную мечту ему хотелось бы воплотить, Дэн Шорр снова вспомнил WSOP и Фила Хельмута.

Сейчас как раз проходит Мировая серия покера в живом формате, кто знает, возможно, я приеду в Вегас уже в ноябре и снова увижу там Фила Хельмута, – признался Дэн Шорр.