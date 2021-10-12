Міжнародна політика і покер: Ден Шорр представив книгу "Фінальний стіл"

Слідчий і прокурор Ден Шорр свого часу брав участь у кількох престижних турнірах із покеру. Цей життєвий досвід він виклав на сторінках дебютного роману "Фінальний стіл".

Ден Шорр не надто відомий у світі покеру гравець, але досвід у нього є. Він вигравав пристойну суму призових на турнірі World Series of Poker Circuit та навіть грав за одним столом із Філом Хельмутом.

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Ден Шорр пригадує, що його дебют на Світовій серії покеру відбувся 15 років тому. Він побачив, як за сусіднім столом молодий гравець покликав на розмову Філа Хельмута. Те, що сталося потім, привернуло увагу всіх. Учасники припинили грати і просто витріщалися на цю парочку.

Раніше я ніколи не грав із відомими гравцями, а тут прямо переді мною стояв легендарний Філ Хельмут і лаяв зовсім юного хлопця. У цей момент я подумав, що колись напишу про це в своїй книзі, – зізнався Ден Шорр.

Прокурор зі США дотримався свого слова. Через 15 років Ден Шорр згадав інцидент у своїй книзі "Фінальний стіл".0

Сюжет "Фінального столу"

У книзі двоє головних героїв – Кайлер Доусон та Меггі Ростер. Їх об'єднує захоплива історія, де переплітаються міжнародна політика і покер. Кайлер – професійний гравець у покер, якому терміново потрібно взяти участь у спірному, але потенційно дуже прибутковому міжнародному турнірі з призовим фондом 20 мільйонів доларів. Але гра під загрозою зриву. У країні набирає оберти гучне розслідування про вбивство відомої американської журналістки.

Кайлер звертається до Меггі – політичної консультантки у розпал її особистої та професійної кризи. Його потенційний успіх багато в чому залежить саме від досвіду і рішень цієї дівчини, якій потрібна додаткова мотивація. Він обіцяє їй віддати частину виграних грошей із призового фонду в 20 мільйонів доларів.

Ден Шорр – автор книги "Фінальний стіл" / Фото danschorrbooks.com

Позитивні відгуки

У романі Дена Шорра "Фінальний стіл" відзначають непередбачуваний сюжет, оригінальних персонажів та цікавий аналіз розіграшу покерних комбінацій. Турнірні пригоди головного героя захоплюють увагу кожного, хто хоч раз грав у покер. Чемпіон головної події WSOP 2003 року Кріс Манімейкер висловив свою думку, прочитавши книгу.

Якщо вам подобається покер, то потрібно прочитати "Фінальний стіл". Це непередбачуваний, політичний трилер, розкритий через призму хвилюючих тріумфів покеру з високими ставками та несамовитими бедбітами, – зазначив Кріс Манімейкер.

Також книга Дена Шорра стала фіналістом у категорії "Політичний трилер" премії American Fiction Awards 2021 року.

Автор "Фінального столу" зробив успішну кар'єру прокурора та слідчого, але йому завжди подобався покер. Коли його запитали, яку покерну мрію він хоче втілити, Ден Шорр знову пригадав WSOP і Філа Хельмута.

Я грав у багатьох турнірах, але ніколи не брав участі в головній події WSOP. Це мрія, яку мені потрібно втілити. Зараз Світова серія покеру повернулася до живого формату, і хто знає, можливо, я завітаю до Вегасу вже в листопаді та побачу там Філа Хельмута за столом, – зізнався Ден Шорр.