Женский Зал славы покера был основан в 2008 году. В его составе оставалось всего 20 участниц, а последними в список попали Мария Хо и основательница Women in Poker Hall of Fame Лупе Сотэ. Из-за пандемии церемония не проводилась с 2018 года.

Читайте также Собрали более 500 000 гривен на помощь Украине: итоги серии Glory to Ukraine на PokerMatch

В этом году голосование возобновили. После первого этапа в октябре определились 7 финалисток: Дженнифер Тилли, Ванесса Селбст, Кристен Бикнелл, Анжелика Хаэль, Лив Боэри, Кара Скотт и Терри Кинг. Дальнейшее голосование не выявило однозначного лидера: сразу 4 девушки набрали очень близкое количество баллов, поэтому было принято решение включить в Зал славы покера всех четырёх – Дженнифер Тилли, Ванессу Селбст, Анжелику Хаэль и Терри Кинг.

В прошлые годы мы никого не добавляли из-за пандемии, а в этом получили очень близкие результаты. Поэтому члены WiPHoF решили сделать исключение и ввести всех четырёх замечательных женщин в наш закрытый клуб, – объяснили организаторы.

Четвёрка победителей / Фото pokernews.com

Ванесса Селбст известна тем, что сохраняет лучший показатель призовых в живых турнирах среди всех женщин – почти 12 000 000 долларов. Голливудская актриса Дженнифер Тилли в покере уже более 20 лет, имея в своем послужном списке трофеев браслет Женского турнира WSOP-2005.

Терри Кинг – это легенда женского покера, выигравшая браслет Женского турнира WSOP еще в 1978 году. Анжелика Хаэль является главой отдела глобального управления WPT и вице-президентом WPT Enterprises. Официальная церемония для новых участниц женского Зала славы покера состоится 14 декабря. Её покажут в прямом эфире на стриминговой платформе PokerGO.