Жіноча Зала слави покеру заснована у 2008 році. У її складі було лише 20 учасниць, а останніми до списку потрапили титулована покеристка Марія Хо та засновниця Women in Poker Hall of Fame Лупе Соте. Через пандемію церемонія не проводилася з 2018 року.

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Цього року голосування поновили. У жовтні після першого етапу визначилися 7 фіналісток: Дженніфер Тіллі, Ванесса Селбст, Крістен Бікнелл, Анжеліка Хаель, Лів Борі, Кара Скотт та Террі Кінг. Подальше голосування не виявило однозначного лідера: 4 номінантки лідирували з невеликим відривом одна від одної. Тому було прийнято рішення включити до Зали слави покеру всіх чотирьох – Дженніфер Тіллі, Ванессу Селбст, Анжеліку Хаель та Террі Кінг.

Минулого року ми нікого не додавали до Зали слави через пандемію, а тепер отримали дуже близькі результати. Тому члени WiPHoF вирішили зробити виняток та ввести їх всіх у наш закритий клуб, – пояснили організатори.

Четвірка переможниць / Колаж pokernews.com

Ванесса Селбст відома тим, що зберігає найкращий показник призових у живих турнірах серед усіх жінок – майже 12 000 000 доларів. Голлівудська акторка Дженніфер Тіллі у покері вже понад 20 років, маючи браслет Жіночого турніру WSOP 2005 року.

Анжеліка Хаель є головою відділу глобального управління WPT та віцепрезидентом WPT Enterprises. Террі Кінг – це легенда жіночого покеру, бо ще у 1978 році виграла браслет WSOP та була однією з перших жінок, яка брала участь у Головній події Світової серії покеру. Офіційна церемонія для нових учасниць Зали слави покеру відбудеться 14 грудня. Її транслюватимуть наживо на стрімінговій платформі PokerGO.