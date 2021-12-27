Хайроллерское событие с бай-ином 1 050 долларов привлекло внимание 15 игроков, где главной звездой был бразильский футболист Неймар. Среди претендентов на его "сладкий" баунти оказался и известный украинец Павел "Remi Lebo_10" Колинковский.

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Участники боролись за гарантированный призовой фонд 10 000 долларов и могли сделать только один повторный вход. В итоге украинец завершил турнир на 9-м месте, а вот Неймар пробился за финальный стол. Игрок французского "ПСЖ" продемонстрировал максимальную неуступчивость, став чемпионом события High Roller Club.

Результаты турнира / Фото pokerfirma.com

За свою победу Неймар получил 8 375 долларов, большую часть из которых составили нокауты.