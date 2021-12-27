Хайролерська подія з бай-іном 1 050 доларів привернула увагу 15 гравців, де головною зіркою став бразильський футболіст Неймар. Серед претендентів на його "солодкий" баунті був відомий українець Павло "Remi Lebo_10" Колінковський.

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Учасники боролися за гарантований призовий фонд 10 000 доларів та могли зробити лише один повторний вхід. У підсумку, українець завершив турнір на 9-му місці, а от Неймар пробився за фінальний стіл. Гравець французького "ПСЖ" продемонстрував максимальну непоступливість, ставши чемпіоном події High Roller Club.

Результати турніру / Фото pokerfirma.com

За свою перемогу Неймар отримав 8 375 доларів, більшу частину з яких склали нокаути.