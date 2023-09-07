Майкл Аддамо: уникальный покерист, заработавший к 29 годам более 22 000 000 долларов

В 2012 году Майкл Аддамо переключился с шахмат на покер, а уже через 10 лет был одним из лучших игроков в мире. Благодаря особенному стилю и подходу к игре австралиец навсегда останется в истории покера.

За последние несколько лет Майкл Аддамо добился невероятных успехов в покере. Его называют гением, считают одним из лучших игроков высоких лимитов и признают самым неудобным оппонентом за покерным столом.

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Осенью 2021 года случился один из самых ярких апстриков в истории покера с участием Майкла Аддамо. В период с сентября по ноябрь австралиец трижды выигрывал хайроллерские турниры на серии PokerGo, а затем завоевал свой 3-й и 4-й браслеты WSOP. Между этими событиями Аддамо добыл победу в дорогом турнире в казино ARIA.

Всего за несколько месяцев Майкл Аддамо оформил 9 400 000 долларов призовых, укрепив свою репутацию одного из самых сильных хайроллеров в мире. Но уникален он не только как игрок. В недавнем интервью PokerNews австралиец рассказал о своей жизни вне покера, где он занимается творчеством, много читает о культуре и этике и исповедует философию вегетарианства.

Фанаты покера любят Майкла Аддамо за его неповторимый агрессивный стиль игры, который часто ставит соперников в тупик. Свой путь в интеллектуальных играх австралиец начинал с шахмат, поэтому неудивительно, что в покере он всегда на шаг впереди.

Анализ некоторых раздач Майкла Аддамо: смотрите видео



