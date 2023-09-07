Майкл Аддамо: унікальний покерист, який у 29 років виграв понад 22 000 000 доларів

У 2012 році Майкл Аддамо перейшов із шахів у покер, а вже через 10 років був одним із кращих гравців у світі. Завдяки неповторному стилю та особливому підходу до гри австралієць назавжди залишиться в історії покеру.

За останні кілька років Майкл Аддамо досяг неймовірних успіхів у покері. Його називають генієм, вважають одним із кращих гравців високих лімітів і визнають найбільш незручним суперником за покерним столом.

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Восени 2021 року за участю Майкла Аддамо стався один із найяскравіших апстриків в історії покеру. У період з вересня по листопад австралієць тричі вигравав хайролерські турніри на серії PokerGo, а потім завоював свій 3-й та 4-й браслети WSOP. Між цими подіями Аддамо примудрився виграти ще й дорогий турнір у казино ARIA.

Всього за кілька місяців Майкл Аддамо оформив 9 400 000 доларів призових, зміцнивши свою репутацію одного з найсильніших хайролерів у світі. Але унікальним він є не лише як гравець. У недавньому інтерв'ю для PokerNews австралієць розповів про своє життя поза покером, коли він займається творчістю, багато читає про культуру й етику та сповідує філософію вегетаріанства.

Фанати покеру люблять Майкла Аддамо за його надзвичайно агресивний стиль гри, який часто ставить суперників у глухий кут. Свій шлях в інтелектуальних іграх австралієць починав із шахів, тому й не дивно, що у покері він завжди на крок попереду.

Аналіз деяких роздач Майкла Аддамо: дивіться відео



