Майкл Джордан – величайший баскетболист и самый богатый спортсмен всех времен. Шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллз" заработал больше, чем самые известные футболисты мира Криштиану Роналду и Лионель Месси вместе взятые. Кроме того, Эм Джей является ярым поклонником игры в покер.

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Об этом рассказал Фил Хельмут, который и сам является легендарной личностью в мире покера. Самый титулованный игрок WSOP признался, что однажды Майкл Джордан предлагал ему встретиться за покерным столом.

"Мы часто общались, но никогда не играли в покер. Тогда он вызывал меня на дуэль, но денег с собой не было. Я сглупил и отказался, хотя нужно было просто позвонить друзьям", – рассказал Хельмут.

Также Фил Хельмут признался, что Майкл Джордан исповедует агрессивный стиль игры. Его любимый вид покера – бадуги. Не исключено, что легенда "Чикаго Буллз" тратил солидные суммы за покерным столом, ведь зарабатывал в период игровой карьеры в НБА огромные деньги.

Майкл Джордан за покерным столом / Фото thesportsrush.com



