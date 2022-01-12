Майкл Аддамо оформил пятую победу в Super Millions, но при этом остается с минусовым профитом

"Покерный терминатор" из Австралии является абсолютным рекордсменом по количеству побед во флагманском событии Super Millions. Инвестировав 10 300 долларов, Майкл Аддамо заработал более полумиллиона.

Казалось бы, Майкл Аддамо в прошлом году выиграл все деньги мира, постоянно был на слуху и абсолютно заслуженно считается сильнейшим покеристом современности. Но перед началом финального стола его профит в покер-руме согласно SharkScope был минусовым на 847 000 долларов.

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Вряд ли это имело особое значение для Аддамо, поскольку ему понадобилось чуть более полутора часов, чтобы частично исправить ситуацию. В турнире Super Millions было 150 участников и 116 повторных входов, что позволило увеличить призовой фонд до невероятных 2 660 000 долларов.

Каждому из участников финального стола, который традиционно транслируется в прямом эфире, было гарантировано минимум 65 000 долларов. Присутствие Майкла Аддамо еще и в роли чип-лидера делало его огромным фаворитом для букмекеров.

Австралиец оправдал надежды. Уже на 7-й минуте игры Аддамо упрочил свой стек до невероятных размеров. Тайлер "TheRayGuy" Корнелл, который стартовал со вторым стеком, отдал все фишки чип-лидеру. Пара тузов оказалась слабее десяток Аддамо, который поймал сет на флопе.

В хедз-ап австралиец вышел против бразильца Пабло Сильвы в равных стеках около 90 ББ. Схватка продлилась всего 10 минут. В финальной раздаче Майклу пришли Aks, оппоненту – JJ. Туз на тёрне принес Аддамо 518 640 долларов. После этой победы график австралийца в конкретно этом покер-руме стал чуть лучше – минус 339 000 долларов.

Трансляция финального стола Super Millions: смотрите видео