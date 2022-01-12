Майкл Аддамо оформив п'яту перемогу в Super Millions, але залишається з мінусовим профітом

"Покерний термінатор" з Австралії є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у флагманській події Super Millions. У турнірі за 10 300 доларів Майкл Аддамо заробив понад півмільйона.

Здавалося б, Майкл Аддамо торік виграв усі гроші світу, постійно був на вустах та абсолютно заслужено вважається одним із найсильніших покеристів сучасності. Але перед початком фінального столу його профіт у покер-румі згідно SharkScope був мінусовим на 847 000 доларів.

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Навряд чи це мало особливе значення для Аддамо, оскільки йому знадобилося трохи більше ніж півтори години, щоб частково виправити ситуацію. У турнірі Super Millions було 150 учасників і 116 повторних входів, що дозволило збільшити призовий фонд до неймовірних 2 660 000 доларів.

Кожному з учасників фінального столу, який традиційно транслюється у прямому етері, було гарантовано щонайменше 65 000 доларів. Присутність Майкла Аддамо ще й у статусі чип-лідера робило його головним фаворитом для букмекерів.

Австралієць виправдав усі надії. Вже на 7-й хвилині гри Аддамо зміцнив свій стек до неймовірних розмірів. Тайлер "TheRayGuy" Корнелл, який стартував із другим стеком, віддав усі фішки чип-лідеру. Пара тузів виявилася слабшою за десятки Аддамо, який "спіймав" сет на флопі.

У хедз-ап австралієць вийшов проти бразильця Пабло Сільви з рівними стеками понад 90 ББ. Протистояння тривало лише 10 хвилин. У фінальній роздачі Майклу прийшли AКs, опоненту – JJ. Туз на тьорні коштував Аддамо 518 640 доларів. Після перемоги графік австралійця у конкретно цьому покер-румі трохи покращився – мінус 339 000 доларів.

Трансляція фінального столу Super Millions: дивіться відео