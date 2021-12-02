Имсирович зарядил 4 патрона в турнир за 25 тысяч долларов, который отгремел на серии во Флориде. Но ни один из соперников не сумел устоять перед магией боснийца, и он 100К отбил с серьезным профитом.

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В первый день турнира, собравшего 102 входа, фартовым для Имсировича оказался мерч из Гриффиндора. "Выпускник" факультета школы волшебства и магии без проблем пробился в следующий раунд. Потом Али избежал кулеров и переездов, благодаря мантии волшебника. Ну а в хедз-апе уже пришлось задействовать тяжелую артиллерию.



Брин Кенни / фото Poker GO

В решающей дуэли боснийцу противостоял наиболее успешный офлайн-игрок в истории Брин Кенни (56,4 миллиона долларов призовых). Но что такое 4-х разовое преимущество за фишками и больше опыта, если тебе противостоит волшебник. Али Имсирович достал волшебную палочку, которую купил в парке Гарри Поттера в Орландо, и уничтожил американца.

Чемпион положил в карман 695 355 долларов, оформив свой, только вдумайтесь, уже 23-й 6-значный приз в этом году. Еще одно достижение, от которого перехватывает дыхание, – это уже 14 титул, который получил Али Имсирович в 2021-м. Все эти трофеи покорились боснийцу в турнирах в диапазоне бай-инов от 10 до 50 тысяч долларов, что не удавалось ни одному покеристу в течение одного сезона.