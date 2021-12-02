Імсіровіч зарядив аж 4 набої в турнір за 25 тисяч доларів, який відгримів на серії у Флориді. Але жоден із суперників не зумів встояти перед магією боснійця, і 100К він відбив із серйозним профітом.

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В перший день турніру, який зібрав 102 входи, фартовим для Імсіровіча виявився мерч із Гриффіндора. "Випускник" факультету школи чародійства та магії без проблем пробився у наступний раунд. Згодом, Алі уникнув кулерів та переїздів, завдяки мантії чарівника. Ну а у хедз-апі вже довелось задіяти важку артилерію.



Брін Кенні / фото Poker GO

У вирішальній дуелі боснійцю протистояв найбільш успішний офлайн-гравець в історії Брін Кенні (56,4 мільйона доларів призових). Але що таке 4-разова перевага за фішками і більший багаж досвіду, якщо тобі протистоїть чарівник. Алі Імсіровіч дістав чарівну паличку, яку купив в парку Гаррі Поттера в Орландо, і знищив американця.

Чемпіон поклав до кишені 695 355 доларів, оформивши свій, лише вдумайтесь, уже 23-й 6-значний приз в цьому році. Ще одне досягнення, від якого перехоплює подих, – це уже 14-тий титул, який здобув Алі Імсіровіч в 2021-му. Усі ці трофеї підкорились боснійцю в турнірах в діапазоні бай-інів від 10 до 50 тисяч доларів, що не вдавалось жодному покеристу впродовж одного сезону.