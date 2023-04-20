В прошлом году победителем LuxonPay Invitational стал Сэм Графтон. Британец заработал невероятные 5 500 000 долларов, но при этом покерная общественность обговаривала совсем другого человека.

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Эбони Кенни стала первой женщиной в истории Triton Poker, дошедшая до финального стола в турнирах серии. Кроме этого, яркая и талантливая девушка привлекла к себе внимание по многим причинам.

В этом году участники регистрируются в турнир так же парами, но по схеме "VIP-игрок + приглашённый им покер-про" (в прошлом году профессионалов приглашали бизнесмены). Уже известны 3 пары:

Tony Джи – Ласло Буйташ

Сосиа Джианг – Джейсон Кун

Шон Перри – Дэвид Питерс

Сначала VIP-игроки и покер-про будут сражаться отдельно в своих "категориях". Затем их объединят. Турнир LuxonPay Invitational с бай-ином 200 000 долларов стартует 18 мая и будет транслироваться на ютуб и твич.

Участники турнира LuxonPay Invitational / Фото triton-series.com