В прошлом году победителем LuxonPay Invitational стал Сэм Графтон. Британец заработал невероятные 5 500 000 долларов, но при этом покерная общественность обговаривала совсем другого человека.
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Эбони Кенни стала первой женщиной в истории Triton Poker, дошедшая до финального стола в турнирах серии. Кроме этого, яркая и талантливая девушка привлекла к себе внимание по многим причинам.
В этом году участники регистрируются в турнир так же парами, но по схеме "VIP-игрок + приглашённый им покер-про" (в прошлом году профессионалов приглашали бизнесмены). Уже известны 3 пары:
- Tony Джи – Ласло Буйташ
- Сосиа Джианг – Джейсон Кун
- Шон Перри – Дэвид Питерс
Сначала VIP-игроки и покер-про будут сражаться отдельно в своих "категориях". Затем их объединят. Турнир LuxonPay Invitational с бай-ином 200 000 долларов стартует 18 мая и будет транслироваться на ютуб и твич.
Участники турнира LuxonPay Invitational / Фото triton-series.com