Лучший покерист мира выиграл свой первый живой турнир в году

Алекс Фоксен торжествовал в стартовом соревновании PokerGo Cup. Кроме статуса чемпиона, американец заработал 178 тысяч долларов.

66 входов, по 10 тысяч долларов за каждый, гарантировали приличный призовой фонд — 660 тысяч "зеленых". Соревнования проходили в одном из казино Лас-Вегаса.

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В финальном хедз-апе Фоксен в тяжелой, напряженной борьбе все же смог сломить сопротивление своего соотечественника Шона Перри. Раннер-ап получил 132 тысячи долларов и, соответственно, 132 очка в общий рейтинг Кубка. 178 тысяч долларов призовых Алекса — это 178 баллов в рейтинге.

Отметим, что выигранные деньги позволили американцу пересечь отметку в 18 миллионов долларов призовых в турнирах за карьеру!

Напомним, именно Алекс Фоксен вот уже два года подряд получает звание лучшего покериста по версии Global Poker Index.