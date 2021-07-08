Найкращий покерист світу виграв свій перший живий турнір в році

Алекс Фоксен тріумфував у стартовому змаганні PokerGo Cup. Окрім статусу чемпіона, американець заробив 178 тисяч доларів.

66 входів, по 10 тисяч баксів за кожен гарантували пристойний призовий фонд — 660 тисяч "зелених". Змагання відбувалися в одному з казино Лас-Вегаса.

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У фінальному хедз-апі Фоксен у важкій, напруженій боротьбі все ж зміг зломити опір свого співвітчизника Шона Пері. Раннер-ап отримав 132 тисячі доларів і, відповідно, 132 очки до загального рейтингу Кубка. Алексові 178 тисяч баксів призових — це 178 балів у рейтингу.

Відзначимо, що виграні гроші дозволили американцеві перетнути позначку у 18 мільйонів доларів призових у живих турнірах за кар’єру!

Нагадаємо, саме Алекс Фоксен ось уже два роки поспіль отримує звання Найкращого покериста за версією Global Poker Index.