Бай-ин в соревнование стоил 50 тысяч долларов. 42 входа гарантировали солидный призовой фонд – 2,1 миллиона баксов!

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Этот куш между собой разделили шестеро финалистов. Самым известным участником финалки был Пол Фуа. Он в итоге занял четвертую строчку, заработав 231 тысячу долларов.

На третьей позиции борьбу завершил россиянин Тимофей Кузнецов. Его выигрыш составил 336 тысяч "зеленых". На титул чемпиона осталось двое претендентов: американец Сет Дэвис и испанец Санти Чжан.

Для Санти это была уже третья финалка серии. И на этот раз ему наконец удалось победить. Дэвис заработал 504 тысячи долларов, Чжан стал богаче на 756 тысяч баксов!

Это самые большие призовые в карьере испанца. Общая сумма призовых Санти перевалила за 1,5 миллиона долларов.