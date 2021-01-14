В турнирах престижной серии главного украинского рума PokerMatch уже разыграно почти 5 миллионов призовых, а в зоне ITM отличились более 2500 игроков.

Lockdown Series на PokerMatch приближается к экватору и в ближайшее время участников ждут еще 16 турниров с общим призовым фондом 2 855 000 гривен!

Спортсмены покажут свой скилл в Безлимитном Холдеме, обычной, 5 и 6-карточной Омахе, Китайском покере и, конечно же, определят имена обладателей медалей и именных чемпионских трофеев.

Топ-событиями ближайших дней станут PKO-турниры с призовым фондом в 400 тысяч гривен и скромным стартовым взносом 250 гривен. Борьба в них достигает высокой температуры, а зарабатывать призовые за выбивание противников игроки могут буквально с первых раздач!

Как и всегда, на все титульные турниры вы сможете отобраться в многочисленных сателлитах с минимальными бай-инами. Найти их можно в лобби турнира во вкладке "Структура сателлитов".

Ну и напомним о главной фишке серии! Все участники титульных турниров могут испытать удачу и вернуть себе 100% бай-ина в любой турнир, вытянув "Счастливую карту".

На данный момент сыграно уже 24 турнира серии, а общая сумма разыгранных призовых подошла к 5 миллионам гривен. В битвах участвовали 18 673 игрока и 2518 из них стали призерами серии! Покеристы с никами jagazzz25 и titamir оформили победный дубль, а tota стал чемпионом трех ивентов с OFC.

Хорошие результаты демонстрирует и команда стримеров и послов PokerMatch. Влад Betman95 и Степан Solianyk уже пополнили свои копилки трофеев, а Djonidze, Sidkaaaa, Netigor и красавица Ольга Ермольчева неоднократно оказывались лишь в нескольких шагах от победы.

Определился очевиден лидер в Lockdown Series Турниромании с призовым фондом 250 тысяч гривен. Влад Betman95 не жалеет соперников. Он набрал впечатляющую скорость и уже довольно ощутимо оторвался от ближайших преследователей!



Влад Betman95

Его стремление к победе столь велико, что ник "Betman95" можно заметить в зоне выплат чуть ли не на каждом турнире. Напомним, что в призовую зону акции попадут 40 лучших спортсменов, а победитель "Турниромании" пополнит свой счет на 50 тысяч гривен!