У турнірах престижної серії головного українського руму PokerMatch вже розіграно майже 5 000 000 призових, а в зоні ІТМ відзначилися понад 2 500 гравців.

Lockdown Series на PokerMatch наближається до екватору і найближчим часом на учасників чекають ще 16 турнірів із загальним призовим фондом 2 855 000 гривень!

Спортсмени покажуть свій скіл у Безлімітному Холдемі, звичайній, 5- та 6-карточній Омасі, Китайському покері та, звичайно ж, визначать імена володарів медалей та іменних чемпіонських трофеїв.

Топ-подіями найближчих днів стануть PKO-турніри з призовим фондом до 400 000 гривень та скромним стартовим внеском 250 гривень. Боротьба в них сягає найвищої температури, а заробляти призові за вибивання супротивників гравці можуть буквально з перших роздач!

Як і завжди, в усі титульні турніри ви зможете відібратись у численних сателітах із мінімальними бай-інами. Знайти їх можна в лобі турніру у вкладці "Структура сателітів".

Ну й нагадаємо про головну фішку серії! Всі учасники титульних турнірів можуть випробувати удачу та повернути собі 100% бай-іну в будь-який турнір, витягнувши "Щасливу карту".

На цю мить зіграно вже 24 турніри серії, а загальна сума розіграних призових наблизилась до 5 000 000 гривень. У битвах брали участь 18 673 гравці і 2 518 з них стали призерами серії! Покеристи з ніками jagazzz25 і titamir оформили переможні дублі, а tota став чемпіоном трьох івентів із OFC.

Хороші результати демонструє і команда стрімерів та амбасадорів PokerMatch. Влад Betman95 і Степан Solianyk вже поповнили свої скарбнички трофеїв, а Djonidze, Sidkaaaa, Netigor та красуня Ольга Єрмольчева неодноразово опинялися лише в кількох кроках від перемоги.

Визначився очевидний лідер у Lockdown Series Турніроманії з призовим фондом 250 000 гривень. Влад Betman95 не шкодує суперників. Він набрав вражаючу швидкість та вже досить відчутно відірвався від найближчих переслідувачів!



Влад Betman95

Його прагнення до перемоги настільки велике, що нік "Betman95" можна помітити в зоні виплат ледь не кожного турніру. Нагадаємо, що до призової зони акції потраплять 40 найкращих спортсменів, а переможець "Турніроманії" поповнить свій рахунок на 50 000 гривень!