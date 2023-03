Любителям качественной картинки: покерные шоу, собирающие самую большую аудиторию

Популярные покерные шоу доступны на разных платформах, среди которых самыми популярными являются ютуб и твич. Это дает возможность любителям покера бесплатно получить необходимый и качественный контент.

Большинство покеристов не могут себе позволить высокие лимиты, но с интересом следят за регулярами, которые на стримах играют на большие деньги. Появление ярких покерных шоу было неизбежным. В настоящее время существует несколько образцовых передач, куда приглашают звёзд хайстейкс игры.

Читайте также Щедрость покериста: Джейсон Кун "проспорил" дилеру, оставив 25 000 долларов чаевых

Лучшее шоу кэш-игр – High Stakes Poker

Зрители давно полюбили это шоу за особую атмосферу. Легендарные игроки, диалоги за столом, качественная картинка – High Stakes Poker появился на экранах ещё в 2006 году. За это время снято ровно 10 сезонов, причём с 2011 по 2020 год шоу вообще не выходило. Последний сезон появился в январе этого года. Самые интересные моменты шоу выкладывают в ютуб, а полные выпуски доступны по платной подписке на PokerGO, стоимость которой от 2 долларов.

Самое популярное шоу – Hustler Casino Live

Шоу Hustler Casino из Лос-Анджелеса чаще всего попадает в заголовки разных покерных СМИ. Его преимущества в том, что здесь есть постоянные "гости", к которым привыкает зритель. Также в игре часто встречаются неизвестные любители, разыгрывающие безумные раздачи. Шоу можно посмотреть бесплатно в ютубе. В описании под видео после трансляции добавляют тайм-коды с интересными раздачами. Главный недостаток Hustler Casino Live – это качество картинки.

Идентичные шоу – Live at the Bike та Poker At The Lodge

Live at the Bike транслируют игру с 2005 года, Poker At The Lodge – с 2020 года. Они очень похожи друг на друга и на Hustler Casino Live. Во всех случаях кэш-игра проходит со страдальцами, доска крутится два раза, а всё это снимают несколько камер сверху. Иногда игроки ходят с одного шоу на другое. Недостатки такие же – качество самой картинки.

Шоу с оригинальным названием – No Gamble, No Future

В августе 2022 года PokerGO запустили собственное шоу, назвав его "No Gamble, No Future". Почему именно так – никто не может объяснить. Плюс этого шоу – качественная картинка, но есть и минус – это комментаторы, которых режиссеры показывают в самый ответственный момент раздачи. Шоу полностью доступно лишь по платной подписке PokerGO.