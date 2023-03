Любителям якісної картинки: покерні шоу, що збирають найбільшу аудиторію

Популярні покерні шоу доступні на різних платформах, найпоширенішими серед яких є ютуб і твіч. Це дає можливість любителям гри абсолютно безплатно отримати необхідний та якісний контент.

Більшість покеристів не можуть собі дозволити гру на високих лімітах, проте із задоволенням стежать за професіоналами на стримах або трансляціях. Поява яскравих покерних шоу була неминучою: на даний час існують кілька зразкових передач, куди запрошують зірок хайстейкс гри.

Читайте також Щедрість покериста: Джейсон Кун "проспорив" дилеру, подарувавши 25 000 доларів чайових

Найкраще шоу кеш-ігор – High Stakes Poker

Глядачі давно полюбили це шоу за своєрідну атмосферу. Легендарні гравці, діалоги за столом, якісна картинка – High Stakes Poker з'явився на екранах ще у 2006 році. За цей час знято рівно 10 сезонів, причому з 2011 по 2020-й рік шоу взагалі не виходило. Останній сезон вийшов у січні цього року. Найцікавіші моменти є на ютуб, а повні випуски доступні за платною підпискою на PokerGO, вартість якої від 2 доларів.

Найпопулярніше шоу – Hustler Casino Live

Шоу Hustler Casino з Лос-Анджелеса найчастіше потрапляє у заголовки різних покерних сайтів. Його переваги у тому, що тут є постійні "персонажі", до яких звикає глядач. Також часто зустрічаються невідомі любителі, які розігрують шалені роздачі. Шоу можна подивитися безплатно на ютуб. В описі під відео після трансляції є тайм-коди з найцікавішими роздачами. Головний недолік Hustler Casino Live – це якість картинки.

Ідентичні шоу – Live at the Bike та Poker At The Lodge

Live at the Bike транслюють гру з 2005 року, Poker At The Lodge – з 2020 року. Вони дуже схожі на Hustler Casino Live. В усіх випадках кеш-гра зі страдлами, крутиться дошка двічі, а все це знімають кілька камер згори. Іноді гравці ходять з одного шоу на інше. Недоліки так само – якість картинки.

Шоу з оригінальною назвою – No Gamble, No Future

У серпні 2022 року PokerGO запустили власне шоу, обравши для нього назву "No Gamble, No Future". Чому саме така назва – ніхто не пояснив. Серед плюсів шоу – якісна картинка, але мінус – це коментатори, яких режисери показують у найвідповідальніший момент роздачі. Шоу повністю доступне лише за платною передплатою PokerGO.