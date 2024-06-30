Отправит жену на преждевременную пенсию: любитель выиграл турнир ветеранов на WSOP

Марк Чеквич стал первым в истории Мировой серии покера чемпионом турнира хайроллеров среди игроков старше 50 лет. Львиную долю выигрыша, как и обещал, отдаст своей половинке.

На WSOP определились очередные обладатели золотых браслетов. В турнире Seniors High Roller NLH этот трофей разыграли впервые в истории.

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Дебютный турнир хайроллеров для игроков в возрасте 50+ вызвал немалый ажиотаж – ивент собрал аж 680 входов. Чемпиону досталась немалая сумма в 573 876 долларов. Марк Чеквик, который оформил свой лишь второй в жизни ITM на WSOP, уже знает, куда потратит выигрыш.

Моя жена работает учительницей в школе уже 24 года. До пенсии ей осталось еще 9 лет, но я пообещал, если выиграю этот турнир, помогу ей на год быстрее уйти на отдых, -

прокомментировал свою победу Марк Чеквик.

В лучах славы греется и еще один любитель Гектор Берри, для которого игра в покер это не более чем хобби. Британец инвестировал всего 600 баксов в турнир WSOP PokerNews Deepstack и получил солидные дивиденды. Страсти во время турнира, рассказывает чемпион, бушевали неистовые.

Игровой зал напоминал сумасшедший дом. Аргентинцы кричали после победы сборной на Кубке Америки по футболу. Где-то сбоку Негреану праздновал выигрыш браслета. А я сидел и думал над тем, как защитить большой блайнд. В этом году сыграл всего на 5 турнирах и победил. Благодаря этому выигрышу, попробую сыграть в более дорогих ивентах WSOP, -

рассказал Гектор Берри.



Гектор Берри / Фото PokerNews

600 долларов британец превратил в 282 876, ведь турнир собрал солидную килополяну из 5 110 входов.

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