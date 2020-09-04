В крупнейшем украинском покер-руме PokerMatch продолжается акция "Легкие деньги", в которой еженедельно разыгрывается 525 000 гривен!

В гонке за дополнительными наградами могут сразиться игроки буст-столов Безлимитного Холдема и Омахи на лимитах от 0.05/0.10 гривны. В зависимости от действующего лимита, все участники автоматически разделятся на три Лиги: Лига Juniors, Лига Gentlemen и Лига HighRollers.

Для того, чтобы получить очки в лидерборде, покеристы должны наиграть не менее 50 или 100 рейковых раздач, но итоговое количество очков напрямую зависит от лимита и дистанции конкретного игрока. Можно добиваться успеха в рамках одного лимита либо принять участие сразу в трех лигах, это не запрещено!

Те из вас, кто наберет от 500 очков в Лиге Juniors, 300 очков или больше в Лиге Gentlemen или от 50 очков в Лиге HighRollers, гарантированно получат свою награду!

Но если вам не удалось побороться за лидерство в зачетной таблице, вы все равно можете рассчитывать на часть от солидного призового фонда в 25 000 гривен. Для этого нужно набрать хотя бы одно очко в Лиге HighRollers, после чего вы будете автоматически зарегистрированы в еженедельном шутаут-турнире Highrollers All-in HU Shootout. Возможно, повезет именно вам!

Обо всех условиях акции можно узнать на официальной странице.

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