У найбільшому українському покер-румі PokerMatch триває акція "Легкі гроші", в якій щотижня розігрується 525 000 гривень!

У перегонах за додатковими нагородами можуть взяти участь гравці буст-столів Безлімітного Холдему й Омахи на лімітах від 0.05/0.10 гривні. Залежно від діючого ліміту, всі учасники автоматично розділяться на три Ліги: Ліга Juniors, Ліга Gentlemen і Ліга HighRollers.

Для того щоб отримати очки в лідерборді, покеристи повинні награти щонайменше 50 або 100 рейкових роздач, а підсумкова кількість очок безпосередньо залежить від ліміту та дистанції конкретного гравця. Можна битися в рамках одного ліміту або взяти участь одразу в трьох лігах, це не заборонено!

Ті з вас, хто набере від 500 очок у Лізі Juniors, 300 очок або більше у Лізі Gentlemen або від 50 очок у Лізі HighRollers, гарантовано отримають свою нагороду!

Але якщо вам не вдалося позмагатися за лідерство в заліковій таблиці, ви все одно можете сподіватися на частину від солідного призового фонду в 25 000 гривень. Для цього потрібно набрати хоча б одне очко у Лізі HighRollers, після чого ви будете автоматично зареєстровані в щотижневому шутаут-турнірі Highrollers All-in HU Shootout. Можливо, пощастить саме вам!

Про всі умови акції можна дізнатися на офіційній сторінці.

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