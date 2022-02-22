Легенды в сборе: Брансон, Негреану, Дван и Айви сражались в первом эпизоде High Stakes Poker

Вышел в эфир первый выпуск нового сезона High Stakes Poker. В дебютном эпизоде представлен стол мечты каждого фаната покера.

Не зря вице-президент PokerGO Мори Эскандани заявлял, что 9-й сезон High Stakes Poker станет самым звездным за всю историю шоу. В первом же выпуске за одним столом сражались Том Дван, Дойл Брансон, Даниэль Негреану, Фил Айви и Патрик Антониус.

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Компанию легенд разбавили дебютанты кэш-игр High Stakes Poker – Ким Халтман, Джеймс Борд и чемпион Главного события WSОP 2021 года Корай Альдемир. Напомним, что минимальный бай-ин для участия в шоу составляет 100 000 долларов.

Тяжелый старт для Двана

Самый большой банк в начале дебютного выпуска был разыгран с участием Тома Двана. Дойл Брансон открыл А10 с ранней, а Джеймс Борд аккуратно подколлил с QQ. На баттоне у Двана оказались АК и "durrrr" поднял до 5 500 долларов. Карты Брансона отправились в пас, а вот Борд сделал 4-бет, объявив ставку 25 000 долларов.

Том Дван / Фото pgt.com

Дван сыграл олл-ин примерно на 97 000 долларов. Борд уравнял. Игроки решили смотреть две доски, но в обоих случаях усиление в виде дамы получал Джеймс, поэтому Тому пришлось делать ребай уже в начале шоу.

Чемпион мира против Антониуса

Победитель Главного события WSOP Корай Альдемир дебютировал на High Stakes Poker не самым удачным образом. В одной из раздач действующий чемпион мира открыл AJo. Патрик Антониус на малом блайнде поставил 3-бет 4 000 долларов с KQs.

Корай Альдемир / Фото pgt.com

На флопе J-10-3 стало ясно, что назревает большой банк. Финн сделал ставку 6 000 долларов и получил колл от Альдемира. На терне пришла девятка, которая закрыла Антониусу стрит. Оба сыграли чек. Туз на ривере поставил Корая в затруднительное положение. Ему пришлось коллировать овербет Патрика 30 000 долларов со своими двумя парами. В итоге банк 80 000 долларов отправился легенде финского покера.

Первый выпуск полюбившегося всем болельщикам покера шоу доступен полностью в платном приложении PokerGO. Выход следующего эпизода High Stakes Poker запланирован на 28 февраля.