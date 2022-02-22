Легенди у зборі: Брансон, Негреану, Дван і Айві змагалися у першому епізоді High Stakes Poker

З'явився перший випуск нового сезону High Stakes Poker. У дебютному епізоді представлений стіл мрії кожного фаната покеру.

Недаремно віцепрезидент PokerGO Морі Ескандані говорив, що 9-й сезон High Stakes Poker стане найзірковішим за всю історію шоу. У першому ж випуску програми за одним столом боролися Том Дван, Дойл Брансон, Даніель Негреану, Філ Айві та Патрік Антоніус.

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Компанію легенд розбавили дебютанти кеш-ігор High Stakes Poker – Кім Халтман, Джеймс Борд та чемпіон Головної події WSОР 2021 року Корай Альдемір. Нагадаємо, що мінімальний бай-ін для участі у шоу складає 100 000 доларів.

Важкий старт для Двана

Найбільший банк на початку дебютного випуску розіграли за участю Тома Двана. Дойл Брансон відкрив А10 з ранньої позиції, а Джеймс Борд акуратно вколов із QQ. На баттоні у Двана виявилася рука АК і "durrrr" підвищив ставку до 5 500 доларів. Брансон відправив свої карти в пас, а ось Борд оголосив 4-бет, піднявши до 25 000 доларів.

Том Дван / Фото pgt.com

Дван поставив олл-ін на суму 97 000 доларів. Борд зрівняв ставку. Гравці вирішили дивитися дві дошки, але в обох випадках підсилення у вигляді дами отримував Джеймс. Двану довелося робити ребай вже на початку шоу.

Чемпіон світу проти Антоніуса

Переможець Головної події WSOP Корай Альдемір дебютував на High Stakes Poker не кращим чином. В одній з роздач чинний чемпіон світу відкрив AJo. Патрік Антоніус на малому блайнді поставив 3-бет 4 000 доларів з KQs.

Корай Альдемір / Фото pgt.com

На флопі J-10-3 стало зрозуміло, що назріває великий банк. Фінський гравець зробив ставку 6 000 доларів та отримав кол від Альдеміра. На тьорні прийшла дев'ятка, яка закрила Антоніусу стріт. Обидва зіграли чек. Туз на рівері поставив Корая у скрутне становище. Йому довелося колувати овербет Патріка 30 000 доларів зі своїми двома парами. У підсумку, банк 80 000 доларів вирушив легенді фінського покеру.

Перший випуск шоу, що полюбили покерні вболівальники, повністю доступний у платному додатку PokerGO. Вихід наступного епізоду High Stakes Poker запланований на 28 лютого.