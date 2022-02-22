Чарлі Каррел лише 6 років тому почав демонструвати перші серйозні результати в інтелектуальній грі, а вже сьогодні його вважають одним із топових покеристів Європи.

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Досягти успіху, вважає Каррел, було б неможливо, якби не впевненість у власних силах і майстерності. Головне, аби впевненість не переросла у самовпевненість, бо тоді на високі результати не варто очікувати. Коли покерист упевнений в собі, здатен демонструвати плюсову гру, навіть якщо на нього тисне глибина банкролу. Для прокачки цієї чесноти Чарлі радить зайнятись медитацією.

Також британець рекомендує МТТ-шникам не розкидатись власною увагою, мова про онлайн-покер. Чарлі Каррел, зазвичай, грає одночасно не більше 4 столів, що допомагає покеристу економити енергію і фінансові ресурси. Скромна загрузка на сесію також вбереже вас від надмірної концентрації тільту, що позитивно відобразиться на моральному здоров’ї.



Чарлі Каррел / фото Poker Central

Не секрет, що багато покеристів страшенно забобонні люди, Чарлі Каррел не виняток. Британець не любить вихвалятись своїми успіхами в покері, ба більше, "ділити шкуру невбитого ведмедя". Каррел на власному прикладі переконався, що неодноразово зазнавав невдач, після того як анонсував свою участь на пізніх стадіях турнірів. Надмірні сподівання групи підтримки накладають на регуляра тягар зайвої відповідальності.

Сучасна гра стрімко розвивається і вимагає від покеристів постійного вдосконалення. Але навчання повинно бути раціональним, наголошує Чарлі Каррел. Потрібно раціонально підходити до опрацьовування інформації, відкинувши зайвий контент і літературу. Гравцям із вузькою професійною спеціалізацією, скажімо NL25, вивчення інших лімітів чи різновидів гри лише заважатиме у розвитку.