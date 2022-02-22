Чарли Каррел только 6 лет назад начал демонстрировать первые серьезные результаты в интеллектуальной игре, а уже сегодня он считается одним из топовых покеристов Европы.

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Достичь успеха, считает Каррел, было бы невозможно, если бы не уверенность в собственных силах и мастерстве. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность, потому что тогда высоких результатов не стоит ожидать. Когда покерист уверен в себе, способен демонстрировать плюсовую игру, даже если на него давит глубина банкрола. Для прокачки этой способности Чарли советует заняться медитацией.

Также британец рекомендует МТТ-шникам не разбрасываться собственным вниманием, речь об онлайн-покере. Чарли Каррел обычно играет одновременно не больше 4 столов, что помогает покеристу экономить энергию и финансовые ресурсы. Скромная загрузка на сессию также убережет вас от чрезмерной концентрации тельта, что положительно отразится на ментальном здоровье.



Чарли Каррел / фото Poker Central

Не секрет, что многие покеристы ужасно суеверные люди, Чарли Каррел не исключение. Британец не любит хвастаться своими успехами в покере, более того, "делить шкуру неубитого медведя". Каррел на собственном примере убедился, что неоднократно терпел неудачу, после того как анонсировал свое участие на поздних стадиях турниров. Чрезмерные надежды группы поддержки налагают на регуляра бремя излишней ответственности.

Современная игра стремительно развивается и требует от покеристов постоянного усовершенствования. Но обучение должно быть рациональным, отмечает Чарли Каррел. Нужно правильно подходить к проработке информации, отбросив излишний контент и литературу. Игрокам с узкой профессиональной специализацией, скажем NL25, изучение других лимитов или разновидностей игры будет только мешать развитию.