Роман Романовский построил выдающуюся карьеру всего за 10 лет. За это время украинский покерист выиграл более 12 000 000 долларов только в онлайне. Выделить какую-то одну победу в его карьере сложно. Романовский выигрывал хайроллерские турниры, завоевывал титулы Triple Crown и был чемпионом Европейского покерного тура.

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Роман неоднократно доказывал, что является лучшим турнирным игроком Украины. Уверенность в своих силах и способность справляться с самыми тяжёлыми стриками украинец неоднократно демонстрировал во время разных пари и марафонов. Против него ставили даже такие популярные игроки как "Lena900", "European" и "C.Darwin".

Теперь украинец снова появился в онлайне. Под ником "Eluaworshipper" Романовский выиграл один из турниров зимней серии SUPER MILLION$ WEEK. Он обошел 120 соперников, забрав главный приз 66 069 долларов.

Украинский покерист продолжил штурмовать серию: в Главном событии, где было сделано 7 039 входов, "Eluaworshipper" финишировал на 31 месте. Это принесло ему приз 28 444 доллара. Таким образом, менее чем за неделю Роман Романовский заработал в онлайне около 100 000 долларов.