Легендарный украинский покерист стал раннер-апом Главного события German Poker Tour

Украинские покеристы успешно выступили в турнире GPT Main Event в Розвадове. Лучший результат показал Александр Довженко, который занял 2 место среди 1 538 участников.

Александр Довженко – опытнейший турнирный игрок. За свою более чем 20-летнюю карьеру он имеет множество побед в различных турнирах по всему миру. Особенно успешным покериста из Житомира был период 2009-2010 годов, когда украинцу удалось выиграть титул EPT в Барселоне, занять 2 место на EPT Kiev и 3 место в Partouche Poker Tour. Суммарно он тогда заработал более полумиллиона долларов.

Интересно Профессиональный покерист впервые сыграл на чемпионате мира по нардам и произвел фурор

В настоящее время Александр Довженко продолжает активную карьеру игрока. Летом он посетил Лас-Вегас, где проходила Мировая серия покера, а сейчас остановился в Чехии. Очередной успешной страницей в его биографии стал турнир GPT Main Event в Розвадове.

Несмотря на высокую конкуренцию, Александр Довженко сумел пробиться в хедз-ап. К сожалению, в решающей битве игрок из Германии оказался сильнее. Также за финальным столом сыграл ещё один украинец Антон Нагорняк, закончивший турнир на 7 месте. Общий призовой фонд Главного события German Poker Tour составил 292 030 евро.