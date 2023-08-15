Легендарний український покерист став раннер-апом Головної події German Poker Tour

Українські покеристи успішно виступили у турнірі GPT Main Event у Розвадові. Найкращий результат показав Олександр Довженко, який посів 2 місце з-поміж 1 538 учасників.

Олександр Довженко – досвідчений турнірний гравець. За свою більш ніж 20-річну кар'єру житомирянин здобув багато перемог у турнірах по всьому світі. Особливо успішним для нього був період 2009-2010 років, коли вдалося виграти титул EPT у Барселоні, посісти 2 місце на EPT Kiev і 3 місце у Partouche Poker Tour. Сумарно він тоді заробив понад півмільйона доларів.

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Нині Олександр Довженко продовжує активну кар'єру гравця. Влітку він відвідав Лас-Вегас, де проходила Світова серія покеру, а зараз зупинився у Чехії. Черговою успішною сторінкою у його біографії став турнір GPT Main Event у Розвадові.

Попри шалену конкуренцію, Олександр Довженко дійшов до хедз-апу. На жаль, у вирішальній битві українцю не вдалося обіграти гравця з Німеччини. Також за фінальним столом зіграв ще один українець Антон Нагорняк, який завершив турнір на 7 місці. Загальний призовий фонд Головної події German Poker Tour склав 292 030 євро.