Легендарный покерист пропагандирует здоровый образ жизни

Обладатель рекордных 15 браслетов WSOP делает все, чтобы не терять популярности.

Фил одного за другим одолевает соперников на шоу High Stakes Duel (досталось, в частности, Антонио Эсфандиари и Даниэлю Негреану), активно играет WSOP Online и при этом не забывает о своем физическом здоровье.

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Хельмут провел совместную тренировочную сессию с другим чемпионом Мировой серии покера британцем Максом Сильвером. Старания Фила с гантелями в руках можно увидеть воочию:

Как не сложно заметить на заднем фоне, даже тренируя тело Хельмут не забывает о своем главном занятии. В зал американец пришел с планшетом, на котором, очевидно, разбирает свои раздачи и анализирует диапазоны рук. В комментариях Фила взялись активно высмеивать за далеко не выдающуюся физическую форму, даже несмотря на тренировки. Впрочем, что Хельмут хорошо и умеет, так это отвечать скептикам и хейтерам. Чего стоит только тот факт, что в его шансы в матчах против Эсфандиари и Негреану не верили ни букмекеры, ни большинство покерного сообщества.