Легендарний покерист пропагує здоровий спосіб життя

Володар рекордних 15 браслетів WSOP робить усе, щоб не втрачати популярності.

Філ одного за одним долає суперників на шоу High Stakes Duel (дісталося, зокрема, Антоніо Есфандіарі та Даніелю Негреану), активно грає WSOP Online і при цьому не забуває про своє фізичне здоров’я.

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Хельмут провів спільну тренувальну сесію із іншим чемпіоном Світової серії покеру британцем Максом Сільвером. Старання Філа з гантелями в руках можна побачити на власні очі:

Як не складно помітити на задньому фоні, навіть тренуючи тіло Хельмут не забуває про своє головне заняття. У зал американець прийшов із планшетом, на якому, вочевидь, розбирає свої роздачі і аналізує діапазони рук. У коментарях Філа взялися активно висміювати через далеко не видатну фізичну форму, навіть попри тренування. Утім, що Хельмут добре вміє, так це відповідати скептикам і хейтерам. Чого вартий лише той факт, що у його шанси в матчах проти Есфандіарі і Негреану не вірили ні букмекери, ні більшість покерної спільноти.