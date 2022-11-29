Легендарный дедушка: 75-летний украинец выиграл более 700 000 гривен в покер

Валерий Скударь – живая легенда украинского покера. На турнире в Чехии 75-летний игрок из Донецкой области остановился в нескольких шагах от победы в престижном международном турнире по покеру.

Самое известное покерное заведение Чехии King's Casino принимало Spanish Poker Festival – турнир с бай-ином 300 евро, который собрал 1 354 входа. В финальный день соревнований пробились 22 игрока, среди них был и 75-летний украинец Валерий Скударь.

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Он родом из Краматорска Донецкой области. За свою длительную карьеру отличился как в живом покере, так и в онлайне. Например, в прошлом году "markovich" на онлайн-платформе PokerMatch выиграл более 120 000 гривен в турнире Tremzin's Million PKO, а в 2016-м забрал главный трофей "Пику" на престижном этапе EPT в Монте-Карло.

Валерий Скударь снова заявил о себе. Теперь уже в 75-летнем возрасте украинец пробился за финальный стол масштабного международного ивента Spanish Poker Festival, заняв итоговое 4 место. Всего за несколько дней он заработал 17 950 евро.

Еще два украинца отличились в Розвадове в турнире German Pot Limit Omaha Poker Championship с бай-ином 1 100 евро, который также состоялся в King's Casino. Призовой фонд в размере 127 300 евро разделили лучшие 15 игроков. За финальный стол пробились Владимир Хахула и Станислав Галатенко.

Станіслав Галатенко / фото hochgepokert.com

Владимир Хахула занял 5 место и выиграл 9 611 евро, а Станислав Галатенко стал 8-м, получив 4 519 евро. Титул чемпиона Германии по пот-лимитной Омахе завоевал покерист из Гамбурга Гжегоф Дерковски.