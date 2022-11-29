Легендарний дідусь: 75-річний українець виграв понад 700 000 гривень у покер

Валерій Скудар – жива легенда українського покеру. На турнірі у Чехії 75-річний гравець з Донеччини приголомшив учасників міжнародного фестивалю, зупинившись за кілька кроків від перемоги.

Найвідоміший покерний заклад Чехії King's Casino приймав Spanish Poker Festival – турнір із бай-іном 300 євро, який зібрав аж 1 354 входи. До фінального дня змагань пробилися 22 гравці, серед них був і 75-річний українець Валерій Скудар.

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Він родом із Краматорська Донецької області. За свою тривалу кар'єру має успіхи, як у живому покері, так і в онлайні. Наприклад, торік "markovich" на онлайн-платформі PokerMatch виграв понад 120 000 гривень у турнірі Tremzin's Million PKO, а 2016-го забрав головний трофей "Піку" на престижному етапі EPT у Монте-Карло.

Валерій Скудар знову гучно заявив про себе. Тепер уже у 75-річному віці він пробився за фінальний стіл масштабного міжнародного івенту Spanish Poker Festival, де посів підсумкове 4 місце. Приз за старання склав 17 950 євро.

Ще двоє українців відзначилися у Розвадові на турнірі German Pot Limit Omaha Poker Championship з бай-іном 1 100 євро, який приймав так само King's Casino. Призовий фонд у розмірі 127 300 євро був поділений між 15 кращими гравцями. За фінальний стіл пробилися Володимир Хахула та Станіслав Галатенко.

Станіслав Галатенко / фото hochgepokert.com

Володимир Хахула посів 5 місце і виграв 9 611 євро, Станіслав Галатенко став 8-м, отримавши 4 519 євро. Титул чемпіона Німеччини з пот-лімітної Омахи виборов покерист із Гамбурга Гжегоф Дерковскі.