Організаторами масштабної серії виступили Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України у партнерстві з провідною покерною онлайн-платформою PokerMatch, яка є титульним спонсором національної збірної України зі спортивного покеру, та Федерація професійного спортивного покеру України.

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За підсумками "живих" турнірів та заключного етапу "Миколаїв. Онлайн" кращі гравці стануть кандидатами до збірної України зі спортивного покеру. На онлайн-майданчику PokerMatch змагання пройдуть з 1 по 4 грудня та міститимуть 4 турніри із загальним призовим фондом 11 000 євро. У тому числі й благодійний турнір TPP Charity з гарантією 1 500 євро, увесь рейк якого організатори перекажуть на допомогу Україні та українцям.

Розклад турнірів / Фото Pokerplayers.top

Усі деталі серії можна дізнатися у соціальних мережах івенту: Telegram, Instagram, Facebook, за телефоном (068) 614 92 28 або на сайті змагань.