Фанаты остались в восторге от игры Дойла Брансона на турнире WSOP Main Event. "Крестный отец покера" несколько раз оказывался в затруднительных ситуациях, но ему удавалось находить фолд с очень сильной рукой. 88-летний Брансон снова показал всему миру настоящее мастерство и сумасшедший уровень интуиции.

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Еще в первый день Main Event "Техасский Долли" избежал полной катастрофы в бэд-бит-раздаче. Благодаря своим сильным инстинктам Брансон сумел отправить в пас АК на сухом борде, имея на руках трипс. Непонятно каким образом Дойл "прочитал" фулл-хаус, который оппонент получил на ривере. Множество других игроков просто пушили бы в этой ситуации.

Еще один блестящий фолд Дойл Брансон совершил против успешного молодого игрока Джейсона Куна, который совсем недавно выиграл свой первый браслет WSOP. Дойл открылся с AJo, Джейсон поддержал с 87s. По флопу один получил стрит-дро, а другой – флеш-дро. На ривере оба дождались усиления. Прочекав ривер со стритом, Брансон отправил карты в пас на ставку Куна.

Джейсон Кун / Фото PokerNews

Благодаря удивительному пониманию игры 88-летний Дойл Брансон сумел продержаться в Главном Событии гораздо дольше, чем многие молодые и опытные турнирные бойцы – чемпион главного события WSOP 2020 года Дамиан Салас, обладатель 10 браслетов Джонни Чан, 5-кратные победители WSOP Брайан Раст и Шон Диб, звездный Даниэль Негреану, который продержался в турнире вообще 2 часа.

В решающий момент удача отвернулась от Дойла Брансона. Когда у него осталось меньше 50 000 тысяч фишек (чуть меньше стартового стека) он заколлировал с АК олл-ин Тони Хартмана с семерками. Карманная пара устояла и у Брансона осталось около 15 ББ. Следующее выставление с А3 против AQ стало последним для легенды на этом турнире и "Техасский Долли" покинул Main Event. Несмотря на поражение, Дойл Брансон выдал несколько невероятных розыгрышей, доказав покерному миру, что он в блестящей форме даже в свои 88 лет.