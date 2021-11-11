Фанати залишилися у захваті від гри Дойла Брансона на турнірі WSOP Main Event. "Хрещений батько покеру" кілька разів опинявся у скрутних ситуаціях, але йому вдавалося знаходити фолд із дуже сильною рукою. 88-річний Брансон підтвердив свою майстерність та неймовірний рівень інтуїції.

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Ще в перший день Головної Події "Техаський Доллі" уникнув повної катастрофи у бед-біт роздачі. Завдяки своїм сильним інстинктам він зумів відправити у пас АК на сухому борді, маючи на руках тріпс. Дивовижним чином Брансон "прочитав" фул-хаус опонента, хоча більшість гравців просто пушили б у тій ситуації.

Ще один блискучий фолд Дойл Брансон зробив проти успішного молодого гравця Джейсона Куна, який нещодавно виграв свій перший браслет WSOP. Дойл відкрився з AJo, Джейсон підтримав з 87s. Флоп приніс одному стріт-дро, а іншому – флеш-дро. На рівері обидва дочекалися свого підсилення. Прочекавши зі стрітом, Брансон просто відправив карти в пас на ставку Куна.

Джейсон Кун / Фото PokerNews

Завдяки дивовижному розумінню гри 88-річний Дойл Брансон зумів протриматися у Головній Події набагато довше, ніж багато молодих та досвідчених турнірних бійців, серед яких чемпіон Головної Події WSOP 2020 року Даміан Салас, володар 10 браслетів Джонні Чан, 5-разові переможці WSOP Брайан Раст і Шон Діб та зірковий Даніель Негреану, який протримався у турнірі взагалі 2 години.

У вирішальний для Дойла Брансона момент турніру йому просто не пощастило. Коли залишилося понад 50 000 тисяч фішок, він підтримав з АК олл-ін Тоні Хартмана. Пара сімок вистояла, через що у Брансона залишилося понад 15 ББ. Наступне виставлення з А3 проти AQ стало останнім для легендарного гравця. Попри виліт, Дойл Брансон видав кілька неймовірних розіграшів, довівши всьому світу свою блискучу форму навіть у 88 років.