Легенда возвращается из забвения: Гас Хансен снова сядет за покерный стол после 4-летнего перерыва

"Великий датчанин", завязавший с игрой из-за многомиллионных проигрышей, даст старт серии Мирового покерного тура в Лас-Вегасе. В рамках фестиваля состоится ивент с невиданной гарантией в истории турнирного покера.

Гас Хансен, без сомнения, является легендарным игроком в покер, одним из ярких представителей игры на старте нового тысячелетия. Впрочем, провальный банкрол-менеджмент и жажда реванша сыграли с "Великим датчанином" злую шутку.

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В последний раз Хансена видели офлайн в июле 2019 года – датчанин попал в деньги (20 200 долларов призовых) Главного события WSOP. С тех пор ни слуху ни духу. Однако на пороге своего 50-летия Хансен все-таки возвращается в игру. Гас вместе с Филом Айви и другими профи проведут своеобразный мастер-класс для своих фанатов.



Гас Хансен / Фото PokerGO

Организаторы WPT (Мирового покерного тура) проведут в Лас-Вегасе выставочную кэш-игру на невысоких лимитах при участии звезд игры и любителей, дав старт масштабному покерному событию. В течение трех с половиной недель, до 23 декабря включительно, мастеров МТТ ждут немало интересных ивентов, а вишенкой на торте станет Главное событие с рекордной для турнирного покера гарантией.



Серия WPT / Фото somuchpoker

С 12 по 21 декабря в казино Wynn Las Vegas состоится турнир с беспрецедентным призовым фондом в 40 000 000 долларов. Пока не известно, по карману ли бай-ин в 10 400 баксов Гасу Хансену. Но успешное выступление в этом турнире могло бы заложить фундамент для возвращения легенды в игру.