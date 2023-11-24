Майк Матусов – ветеран покерного цеха. За свою 30-летнюю карьеру он пережил весь спектр финансового благополучия – от огромных выигрышей до банкротства. Тем не менее американец все выдержал – и на сегодня остается одним из самых узнаваемых игроков во всем мире.

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На его счету 4 браслета Мировой серии покера и более 10 000 000 долларов призовых. Матусов никогда не стеснялся жестких высказываний в адрес соперников, за что и получил свое прозвище "Рот". Ораторские "способности" Майка неоднократно влияли на игру соперников, но с другой стороны многих зрителей это сильно бесило.

У людей сложилось впечатление, что он какой-то неадекватный. Но это неправда. Я провел с ним много времени, говорил с его друзьями, семьей, его соперниками. Майк хоть и темпераментный, но очень откровенный, – рассказал автор фильма Фрэнк Зарилло.

Фрэнк Зарилло работал над фильмом совместно с Big F Productions в течение нескольких лет. Автор признался, что создание документальной работы такого уровня требует времени, усилий, таланта и терпения. Судя по трейлеру, фильм действительно будет "без купюр", где покажут всю жизненную драму покериста и некоторые из знаменитых его "срывов".

Трейлер фильма про Майка Матусова: смотрите видео