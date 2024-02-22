"Денег нет, но вы там держитесь": легенда покера прячется от кредиторов

Владельцу трех браслетов WSOP Тому Двану окончательно подпортили его финансовую репутацию. Американец задолжал серьезные деньги нескольким коллегам по цеху и, похоже, возвращать их не собирается.

Том "durrrr" Дван, один из самых хладнокровных кэш-игроков в истории покера, очевидно, переживает не лучшие времена с точки зрения банкролла. Известные покеристы уже откровенно апеллируют к звезде в соцсетях, требуя вернуть давние долги, а речь об огромных деньгах.

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Предостерегаю вас от ведения дел с Томом Дваном. Он задолжал мне 226 000 долларов. Прошло уже четыре года, а денег нет. Он говорит, что заплатит на следующей неделе, после серии Triton, но никогда этого не делает, – написал в соцсети Х покерист Питер Джеттен.

Еще более основательные финансовые претензии к Тому Двану у Дэна Кейтса. Речь о сумме с шестью нулями. Должник медлит с возвратом средств уже почти 15 лет!

"Том хвастается тем, как он умело меня обкрутил и это немного раздражает. Он так и не вернул мне еще около 1 000 000 долларов за поражение в челлендже датированную еще 2009 годом", - сетует Дэн Кейтс.

Том Дван реагировать на гневные посты кредиторов не спешит, чем еще больше себя "закапывает". С такими раскладами скоро американцу не то что денег никто не одолжит, не захочет садиться за один покерный стол.