"Грошей немає, але ви там тримайтесь": легенда покеру ховається від кредиторів

Власнику трьох браслетів WSOP Тому Двану остаточно зіпсували його фінансову репутацію. Американець заборгував серйозні гроші кільком колегам по цеху і, схоже, повертати їх не збирається.

Том "durrrr" Дван, один із найбільш холоднокровних кеш-гравців в історії покеру, вочевидь, переживає не найкращі часи з точки зору банкролу. Відомі покеристи уже відверто апелюють до зірки у соцмережах, вимагаючи повернути давні борги, а мова про величезні гроші.

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Застерігаю вас від ведення справ із Томом Дваном. Він заборгував мені 226 000 доларів. Минуло вже чотири роки, а грошей немає. Він каже, що заплатить наступного тижня, після серії Triton, але ніколи цього не робить, – написав у соцмережі Х покерист Пітер Джеттен.

Ще більш ґрунтовні фінансові претензії до Тома Двана у Дена Кейтса. Мова про суму із шістьма нулями. Боржник зволікає із поверненням коштів вже майже 15 років!

"Том хизується тим, як він уміло мене обкрутив і це трохи дратує. Він так і не повернув мені ще близько 1 000 000 доларів за поразку в челенджі датовану ще 2009 роком", - нарікає Ден Кейтс.

Том Дван реагувати на гнівні пости кредиторів не поспішає, чим ще більше себе "закопує". З такими розкладами скоро американцю не те що грошей ніхто не позичить, не захоче сідати за один покерний стіл.