"Развел" на 180 000 долларов: легенда NBA сэкономил на приятеле серьезную сумму денег

Пол Пирс избежал выплаты покерного долга, воспользовавшись лояльностью местных законов. Правда, репутацию бывший баскетболист испортил себе раз и навсегда.

Более года продолжались судебные заседания по делу легенды Бостон Селтикс, чемпиона NBA 2008 года, Пола Пирса. Все из-за покерного похождения американца.

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После выхода на спортивную пенсию Пола Пирса часто можно было увидеть за покерным столом. Он играл на престижных живых сериях и приобщался к покерным шоу, не сторонился и посиделок "за кулисами" в компании друзей и знакомых. Однажды звезду пригласил на домашнюю игру товарищ Стивен Кармон. Играли дорого, а запаса наличных Пирс с собой не имел.



Пол Пирс играет в покер / Фото reddit.com

Хозяин покерных кэш-баталий известному гостю не отказал и сначала дал в долг 150 000 долларов, потом докинул еще 40 000. По словам истца, а именно Кармон подал в суд на звезду, Пирс вернул ему только 10 000 баксов и дальше дело не пошло. Кто не знал, на протяжении карьеры в NBA Пол заработал ориентировочно 200 миллионов, так что о причинах такого откровенного свинства остается только догадываться.



Пол Пирс / Фото Boston Celtics

Как бы то ни было, своих 180 000 долларов Стивен Кармон уже и не увидит. По законам Калифорнии, взыскание долгов за азартные игры не предусмотрено. А именно так трактовал суд ночные покерные посиделки Пирса и компании. Ведь игра проходила на частной территории за закрытыми дверями. В конце концов и истец от всех претензий отказался.